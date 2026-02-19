Cenovus Energy progresse grâce à la hausse de son bénéfice au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions cotées aux États-Unis du producteur canadien de pétrole et de gaz Cenovus sont en hausse de 1,8 % à 22,67 $ avant la mise en marché

** La société affiche une augmentation de son bénéfice au quatrième trimestre grâce à une production en amont plus élevée

** CVE déclare que la production en amont du quatrième trimestre était de 917 900 barils d'équivalent pétrole par jour, en hausse par rapport aux 816 000 barils par jour de l'année précédente

** Le débit total en aval pour le trimestre était de 465 500 barils par jour, contre 666 700 barils par jour il y a un an

** La société affiche un bénéfice net de 934 millions de dollars canadiens (682,70 millions de dollars canadiens) ou 50 cents canadiens par action au quatrième trimestre, contre 146 millions de dollars canadiens, ou 7 cents canadiens par action, un an plus tôt

** En 2025, les actions de CVE ont augmenté de 11,6 %

(1 $ = 1,3681 dollar canadien)