 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cenovus Energy progresse grâce à la hausse de son bénéfice au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 12:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions cotées aux États-Unis du producteur canadien de pétrole et de gaz Cenovus sont en hausse de 1,8 % à 22,67 $ avant la mise en marché

** La société affiche une augmentation de son bénéfice au quatrième trimestre grâce à une production en amont plus élevée

** CVE déclare que la production en amont du quatrième trimestre était de 917 900 barils d'équivalent pétrole par jour, en hausse par rapport aux 816 000 barils par jour de l'année précédente

** Le débit total en aval pour le trimestre était de 465 500 barils par jour, contre 666 700 barils par jour il y a un an

** La société affiche un bénéfice net de 934 millions de dollars canadiens (682,70 millions de dollars canadiens) ou 50 cents canadiens par action au quatrième trimestre, contre 146 millions de dollars canadiens, ou 7 cents canadiens par action, un an plus tôt

** En 2025, les actions de CVE ont augmenté de 11,6 %

(1 $ = 1,3681 dollar canadien)

Valeurs associées

CENOVUS ENERGY
30,470 CAD TSX +3,50%
Gaz naturel
3,01 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
71,34 USD Ice Europ +1,45%
Pétrole WTI
65,78 USD Ice Europ +0,94%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank