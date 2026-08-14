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Cenergy décroche un contrat de 1,5 milliard d'euros en Grèce
information fournie par Zonebourse 14/08/2026 à 07:39
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Le groupe, via sa filiale Hellenic Cables, va réaliser pour IPTO l'interconnexion électrique à très haute tension entre Corinthe et l'île de Kos. D'un montant d'environ 1,5 milliard d'euros, ce projet stratégique doit être achevé en 2030.

Hellenic Cables, filiale de Cenergy Holdings, a remporté auprès de l'opérateur grec IPTO un contrat clé en main pour la liaison HVDC de 320 kV entre Corinthe et Kos. Le chantier porte sur environ 1.260 km de câbles sous-marins et 30 km de câbles souterrains.

Le projet doit démarrer au quatrième trimestre 2026 pour une mise en service prévue en 2030. Hellenic Cables, via sa filiale Fulgor, assurera l'ensemble de sa réalisation et fabriquera les câbles dans ses usines grecques de Corinthe et de Thèbes.

D'une capacité de 1 GW, cette liaison permettra de raccorder les îles du Dodécanèse au réseau électrique continental grec. Elle doit favoriser l'arrêt progressif de centrales au fioul coûteuses et fortement émettrices de carbone, tout en renforçant la sécurité de l'approvisionnement électrique.

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