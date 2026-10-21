Cencora va acquérir American Oncology Network dans le cadre d'une opération de 2,4 milliards de dollars

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(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5)

par Sriparna Roy

Le distributeur de médicaments Cencora

COR.N a annoncé mercredi qu'il allait acquérir American Oncology Network AONC.PK dans le cadre d'une opération valorisant ce prestataire de soins oncologiques à hauteur de 2,4 milliards de dollars, renforçant ainsi sa présence dans le domaine de l'oncologie communautaire à travers les États-Unis.

Cencora, qui détient actuellement environ 4 % d’AON, acquerra l’intégralité des participations qu’elle ne détient pas encore.

L’oncologie communautaire, où des médecins indépendants dispensent des soins oncologiques en ambulatoire, est devenue un secteur très convoité par les opérations de rachat, les entreprises cherchant à tirer parti de la demande croissante en traitements contre le cancer et à élargir l’accès aux soins en dehors du milieu hospitalier.

En 2024, Cardinal Health CAH.N a conclu un accord en vue d’acquérir Integrated Oncology Network, un opérateur de centres oncologiques communautaires, pour 1,12 milliard de dollars en numéraire. Son concurrent McKesson MCK.N a également racheté une division du Florida Cancer Specialists & Research Institute pour 2,49 milliards de dollars, tandis qu’en 2025, Cencora a pris le contrôle majoritaire de OneOncology dans le cadre d’une transaction de 5 milliards de dollars.

"Nous apprécions la diversification au sein de l’oncologie communautaire qu’apporte cette transaction, dans la mesure où AON se concentre davantage sur les petits prestataires de soins oncologiques et sur les solutions qui leur conviennent le mieux, contrairement à OneOncology, qui se concentre sur les grands prestataires de soins oncologiques communautaires et leurs besoins", a déclaré Elizabeth Anderson, analyste chez Evercore ISI.

L’opération AON comprend un montant de 2,3 milliards de dollars payable à la clôture et des droits de valeur conditionnelle pouvant atteindre 100 millions de dollars, liés à certaines conditions. Certains actionnaires d’AON pourraient conserver jusqu’à 25 % du capital par le biais d’un accord de rollover; dans ce cas, Cencora prévoit de verser environ 1,7 milliard de dollars pour porter sa participation à 75 %.

Cencora prévoit que cette acquisition permettra d’augmenter son bénéfice par action ajusté dès la deuxième année suivant la finalisation de l’opération.

La société a également actualisé ses prévisions annuelles afin de refléter la bonne santé du segment "Solutions de santé aux États-Unis".

Elle prévoit un bénéfice par action ajusté d’au moins 17,90 dollars, proche de la fourchette haute de la fourchette précédente comprise entre 17,75 et 17,95 dollars. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent sur un bénéfice annuel de 17,89 dollars par action.

Cencora devrait publier ses résultats trimestriels le 4 novembre.