Cencora prend le contrôle majoritaire de OneOncology

Le distributeur américain de médicaments Cencora COR.N a déclaré lundi qu'il prendrait le contrôle majoritaire du réseau de soins en cancérologie OneOncology dans le cadre d'un accord qui évalue l'entreprise à 7,4 milliards de dollars, alors qu'il cherche à étendre les services pour les pratiques communautaires en oncologie.