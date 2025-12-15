 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cencora prend le contrôle majoritaire de OneOncology
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 13:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur américain de médicaments Cencora COR.N a déclaré lundi qu'il prendrait le contrôle majoritaire du réseau de soins en cancérologie OneOncology dans le cadre d'un accord qui évalue l'entreprise à 7,4 milliards de dollars, alors qu'il cherche à étendre les services pour les pratiques communautaires en oncologie.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CENCORA
346,050 USD NYSE +0,44%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank