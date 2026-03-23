Cencora achète l'activité rétine d'EyeSouth pour 1,1 milliard de dollars

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(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 6 et 7) par Padmanabhan Ananthan

Le distributeur américain de médicaments Cencora COR.N a déclaré lundi qu'il allait acheter l'activité de soins de la rétine d'EyeSouth Partners pour 1,1 milliard de dollars, renforçant ainsi son activité de services médicaux spécialisés.

L'opération intégrera les médecins du réseau privé de soins ophtalmologiques axés sur la rétine au sein de la branche ophtalmologique de Cencora, Retina Consultants of America, que Cencora a acquise auprès de la société de capital-investissement Webster Equity Partners pour 4,6 milliards de dollars en 2024.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 2 % lors des transactions avant bourse.

Cencora a intensifié ses transactions au cours de l'année écoulée en se recentrant sur les segments spécialisés à plus forte marge et en réduisant les activités non essentielles.

En 2025, le distributeur de médicaments a pris le contrôle total de OneOncology pour un montant de 5 milliards de dollars en espèces, renforçant ainsi ses services de traitement du cancer.

Le mois dernier, Cencora a annoncé son intention de céder son unité MWI Animal Health par le biais d'une fusion avec le distributeur privé de produits de santé animale Covetrus, dans le cadre d'une transaction évaluant l'activité à 3,5 milliards de dollars.

Lisa Gill, de J.P. Morgan, a déclaré que ce rachat est le troisième grand réseau de soins oculaires axé sur la rétine acheté par un distributeur, après l'acquisition de RCA et l'acquisition de PRISM par McKesson MCK.N en 2025.

Mme Gill a déclaré que le marché des médicaments pour la rétine devrait bénéficier d'une nouvelle vague de biosimilaires, y compris l'approbation en 2024 du biosimilaire Eylea de Regeneron REGN.O , qui, selon elle, devrait constituer un moteur de profit significatif pour Cencora.

Cencora a déclaré que ses perspectives annuelles n'incluaient aucun avantage lié à la transaction, car elle ne suppose pas qu'elle sera finalisée au cours de son exercice fiscal.

L'achat devrait augmenter le bénéfice ajusté par action au cours des 12 premiers mois suivant la conclusion de l'opération, après prise en compte des coûts de financement.