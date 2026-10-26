Cemex affiche une hausse de ses bénéfices au troisième trimestre ; le plan de restructuration se poursuit avec la cession d'actifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'Ebitda du troisième trimestre progresse de 12% pour atteindre 990 millions de dollars

* Cemex a entamé des négociations avec Vicat en vue de la cession d'actifs en France

* La société prévoit que la dynamique de la demande de ciment se poursuivra jusqu'en 2027 au Mexique

par Kylie Madry

Le cimentier mexicain Cemex

CEMEXCPO.MX a annoncé lundi une hausse de 12% de son résultat opérationnel au troisième trimestre, grâce à la poursuite de ses mesures de réduction des coûts, notamment par la cession d'actifs non stratégiques, et à la progression des volumes de ciment vendus.

Le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) a progressé par rapport à l'année précédente pour atteindre 990 millions de dollars sur la période juillet-septembre.

Le directeur général, Jaime Muguiro, a déclaré dans un communiqué que Cemex avait poursuivi son plan de transformation "malgré un contexte macroéconomique instable", notamment par la vente d’actifs liés au béton prêt à l’emploi et au béton recyclé à Atlanta.

La société a également entamé des négociations avec Vicat

VCTP.PA en vue de la cession d’actifs liés au béton en France, précise le communiqué.

Muguiro a pris les rênes du cimentier l’année dernière et a depuis mené une campagne de réduction des coûts visant à se séparer des actifs non stratégiques et à réduire les effectifs de l’entreprise.

Depuis le lancement de cette initiative de rationalisation des actifs en 2025, Cemex a encaissé plus de 200 millions de dollars de produits de cession, selon le communiqué.

Le chiffre d’affaires net a progressé de 8% pour atteindre 4,59 milliards de dollars au troisième trimestre, porté par la hausse des volumes de ciment gris. Au Mexique, son principal marché, le chiffre d’affaires a augmenté de 16%, soutenu par les programmes sociaux du gouvernement.

La société s'attend à ce que la demande du secteur au Mexique reste favorable, avec "une dynamique soutenue dans la construction résidentielle en 2027".