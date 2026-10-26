Cemex affiche une hausse de ses bénéfices au troisième trimestre ; le plan de restructuration se poursuit avec la cession d'actifs

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(Ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 3 et 10, et de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 5.)

* L'Ebitda du troisième trimestre progresse de 12 % pour atteindre 990 millions de dollars

* Cemex a entamé des négociations avec Vicat en vue de la cession d'actifs en France

* La société prévoit que la dynamique de la demande de ciment se poursuivra jusqu'en 2027 au Mexique

par Kylie Madry

Le cimentier mexicain Cemex

CEMEXCPO.MX a annoncé lundi une hausse de 12 % de son résultat opérationnel au troisième trimestre, grâce à la poursuite de ses mesures de réduction des coûts, notamment par la cession d'actifs non stratégiques, et à la progression des volumes de ciment vendus.

Le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) a progressé par rapport à l'année précédente pour atteindre 990 millions de dollars sur la période juillet-septembre, dépassant ainsi les prévisions.

Selon Barclays, Cemex a affiché "une rentabilité supérieure aux attentes", tandis que le cabinet d’analyse local Ve Por Mas a qualifié ces résultats de "positifs", soulignant que les chiffres d’affaires avaient également dépassé les estimations consensuelles.

L'action de la société a enregistré une légère hausse de 0,8 % dans la matinée, surperformant l'indice boursier de référence mexicain S&P .MXX qui a progressé de 0,1 %.

Le directeur général, Jaime Muguiro, a déclaré dans un communiqué que Cemex avait poursuivi son plan de transformation "malgré un contexte macroéconomique instable", notamment avec la vente d’actifs liés au béton prêt à l’emploi et au béton recyclé à Atlanta.

La société a également entamé des négociations avec Vicat

VCTP.PA en vue de la cession d’actifs liés au béton en France, ajoute le communiqué.

Jaime Muguiro a pris les rênes du cimentier l’année dernière et a depuis mené une campagne de réduction des coûts visant à se séparer des actifs non stratégiques et à réduire les effectifs de l’entreprise.

Depuis le lancement de cette initiative de rationalisation des actifs en 2025, Cemex a encaissé plus de 200 millions de dollars de produits de cession, selon le communiqué.

Le chiffre d’affaires net a progressé de 8 % pour atteindre 4,59 milliards de dollars au troisième trimestre, porté par la hausse des volumes de ciment gris. Au Mexique, son principal marché, le chiffre d’affaires a augmenté de 16 %, soutenu par les programmes sociaux du gouvernement.

La société s'attend à ce que la demande du secteur au Mexique reste favorable, avec "une dynamique soutenue dans la construction résidentielle en 2027".

Les analystes d’Itau ont souligné que les prévisions de la société restaient inchangées malgré les difficultés liées aux coûts énergétiques.