Celyad tiendra son Assemblée Générale Ordinaire 2020 à distance

o La société reporte l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 mai 2020 au 8 juin 2020



Mont-Saint-Guibert, Belgium - Celyad (Euronext Bruxelles et Paris, et Nasdaq: CYAD), une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires CAR-T, a annoncé aujourd'hui sa décision de tenir son assemblée générale ordinaire du 5 mai 2020 à distance et de reporter son assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2020 au 8 juin 2020.



Les documents relatifs aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire des actionnaires se trouvent dans la section Investisseurs du site Internet de la société, sous la rubrique "Assemblées des Actionnaires".