Celyad reçoit 8,5 millions EUR de subsides et financements non-dilutifs de la Région Wallonne

o Le financement soutiendra l'avancement des programmes CAR-T autologues et allogéniques de la SociétéMont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad (Euronext Bruxelles et Paris, et Nasdaq : CYAD), une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement des thérapies cellulaires CAR-T, annonce aujourd'hui qu'elle s'est vu octroyer 8,5 millions EUR de subsides et financements non-dilutifs de la Région Wallonne. Ce financement aidera à soutenir le développement des candidats CAR-T de la Société, dont CYAD-01 et CYAD-02 pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë réfractaire/récidivante ainsi que les approches de prochaine génération actuellement en développement préclinique. Ces aides à l'innovation technologique de la Région Wallonne ont été confirmées par Mr Willy Borsus, Vice-Président de la Wallonie, Ministre de l'Économie, du Commerce Extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture et de l'Aménagement du Territoire.Filippo Petti, Chief Executive Officer de Celyad, a déclaré : "Nous sommes reconnaissants envers la Région Wallonne, et plus particulièrement le SPW-Recherche pour son engagement constant auprès de Celyad au cours de ces dix dernières années. Cette nouvelle part de financement non-dilutif accordé par la Région Wallonne continuera à soutenir l'innovation dans le développement des thérapies cellulaires CAR-T et permettra de supporter l'avancement de plusieurs de nos candidats autologues et allogéniques.