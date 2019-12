Celyad reçoit 2,5 millions EUR supplémentaires de financement non-dilutif

Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad (Euronext Bruxelles et Paris, et Nasdaq : CYAD), une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement des thérapies cellulaires CAR-T, annonce aujourd'hui qu'elle s'est vu octroyer 2,5 millions EUR de financement non-dilutif. Ce montant comprend 2,1 millions EUR de financement non-dilutif du SPW-Recherche de la Région Wallonne, qui soutiendra le développement des candidats CAR-T de la Société pour le traitement des tumeurs solides, et 0,4 millions EUR d'incitants fiscaux non remboursables de l'INAMI.Filippo Petti, Chief Executive Officer de Celyad, a déclaré : « Ces nouveaux financements non-dilutifs accordés par la Région Wallonne et le Gouvernement Belge continueront de soutenir l'innovation dans le développement de notre plateforme de thérapies cellulaires CAR-T et permettront de faire progresser nos programmes visant les tumeurs solides et hématologiques. Nous sommes reconnaissants à la Région Wallonne pour son soutien continu qui se traduit par un total de 11 millions EUR de financement non-dilutif accordé à la Société en 2019. Ce financement donne également un élan supplémentaire à Celyad à l'aube de 2020 vers notre mission de développer des thérapies cellulaires CAR-T novatrices pour le traitement des patients atteints de cancer ».