Celyad présentera une mise à jour de CYAD-101 pour le cancer colorectal avancé et de la plateforme de nouvelle génération shRNA lors du congrès scientifique virtuel de l'ASCO 2020

Mont-Saint-Guibert, Belgium - Celyad (Euronext Bruxelles et Paris, et Nasdaq : CYAD), une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires CAR-T, a annoncé aujourd'hui que deux abstracts ont été acceptés pour une présentation de posters lors du congrès scientifique virtuel 2020 de l'American Society for Clinical Oncology (ASCO), qui se tiendra du 29 au 31 mai 2020. Le premier poster portera sur le programme CYAD-101, le premier programme de la société, sans modification génétique, pour le traitement du cancer colorectal métastatique. Le second poster mettra en avant la nouvelle génération de la plateforme technologique shRNA (short-hairpin RNA) de la société utilisée dans la série de candidats CAR-T allogéniques, CYAD-200.