Celyad Oncology publiera prochainement les résultats financiers du premier semestre 2022 et tiendra une conférence téléphonique

Mont-Saint-Guibert, Belgique – Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq : CYAD), une société de biotechnologie de stade clinique axée sur la recherche et le développement de thérapies cellulaires CAR-T à base de lymphocytes T (Chimeric Antigen Receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui que la société publiera ses résultats financiers et opérationnels du premier semestre 2022 dans la matinée du vendredi 5 août 2022.



A la suite du communiqué de presse, la direction de Celyad Oncology organisera une conférence téléphonique le vendredi 5 août à 14h CEST / 8h EDT afin de discuter des résultats financiers du premier semestre 2022 et faire le point sur les récents progrès et les événements clés à venir pour la société.



Les participants peuvent accéder à la conférence téléphonique en composant l’un des numéros suivants : +1 201 493 6779 (International), +1 877 407 9716 (Etats-Unis) ou +32 (0) 800 73 904 pour la Belgique et demander à rejoindre la conférence de

Celyad Oncology



Pour accéder à la web diffusion en direct ou à l’enregistrement par la suite, rendez-vous sur la page "Events" du site internet de Celyad Oncology SA.