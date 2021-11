Celyad Oncology publie ses résultats financiers du troisième trimestre 2021 et les avancées récentes des activités de la Société

• L’essai de phase 1b KEYNOTE-B79 visant à évaluer CYAD-101 suivi de KEYTRUDA® chez des patients atteints d’un cancer colorectal métastatique (CCRm) avec une maladie stable des microsatellites devrait être initié d’ici la fin de l’année 2021

• Le recrutement des patients se poursuit au niveau de dose le plus élevé dans l’essai IMMUNICY-1 de phase 1 évaluant CYAD-211 dans le myélome multiple en rechute/réfractaire (MM r/r) ; la prochaine mise à jour clinique sera présentée lors de la 63e réunion annuelle de la Société américaine d’hématologie (American Society of Hematology, ASH)

• Des données supplémentaires issues de l’essai CYCLE-1 évaluant CYAD-02 dans la leucémie myéloïde aiguë/les syndromes myélodysplasiques récidivants/réfractaires (LMA/SMD r/r) seront présentées lors de la 63e réunion annuelle de l’ASH

• Accord de licence de brevet exclusive signé avec l’Université de Pennsylvanie pour un engagement ciblant Glypican 3 (GPC3)

• La Région Wallonne a accordé 3,5 millions d’euros de subventions et de financement non dilutif à la Société



Mont-Saint-Guibert, Belgique – Celyad Oncology SA (Euronext et Nasdaq : CYAD) (la « Société »), une société de biotechnologie de stade clinique axée sur la découverte et le développement de thérapies antigéniques chimériques des cellules T (CAR T) pour le cancer, a annoncé aujourd’hui une mise à jour de ses résultats financiers et des évolutions récentes de l’activité du trimestre fiscal terminé au 30 septembre 2021.