Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq : CYAD), une société de biotechnologie de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T à base de lymphocytes T (chimeric antigen receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et principaux développements opérationnels du troisième trimestre 2020, clos le 30 septembre 2020.



"Nous sommes fiers du momentum continu observé dans nos programmes cliniques allogéniques au cours des derniers mois", a commenté Filippo Petti, Chief Executive Officer de Celyad Oncology. "Les principales étapes clés du troisième trimestre 2020 comprennent l'extension du programme clinique CYAD-101 pour le traitement du cancer colorectal métastatique grâce à notre récent accord de collaboration avec MSD pour mener l'étude KEYNOTE-B79 qui évaluera la synergie potentielle de CYAD-101 avec KEYTRUDA. Nous progressons également de manière constante dans le lancement, d'ici la fin de l'année, de l'étude de phase 1 IMMUNICY-1 avec CYAD-211, notre candidat anti-BCMA basé sur la technologie shRNA (shRNA, ARN court d'épingle à cheveux) pour le traitement du myélome multiple réfractaire/récidivant. De plus, nous allons annoncer des données supplémentaires concernant nos candidats CAR T autologues basés sur le récepteur NKG2D lors du congrès annuel ASH qui nous aideront à déterminer les prochaines étapes de notre franchise LMA."