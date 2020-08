o L'analyse intérim de l'essai de Phase 1 alloSHRINK a démontré un mPFS de 3.9 mois pour les patients atteints de MSS traités avec CYAD-101 après préconditionnement avec FOLFOX ; la cohorte d'expansion de l'essai alloSHRINK est en bonne voie pour commencer au dernier trimestre 2020

o Lancement d'ici la fin 2020 de l'essai de phase 1 à doses croissantes pour CYAD-211, un premier candidat CAR-T allogénique basé sur la technologie shRNA, pour le MM r/r

o Mise à jour de la franchise LMA r/r et MDS : les premiers résultats de l'essai CYCLE-1 par rapport à l'essai DEPLETHINK conduisent à donner la priorité à CYAD-02 plutôt qu'à CYAD-01 après une chimiothérapie de préconditionnement ; CYAD-01 continue de progresser dans le segment d'expansion de l'essai THINK ; des données supplémentaires des programmes LMA r/r et MDS sont attendues d'ici la fin de l'année 2020

o Conférence téléphonique et webcast prévus le 7 août à 14h00 CEST / 8h00 EDT

Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq: CYAD), une société de biotechnologie au stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T à base de lymphocytes T (Chimeric antigen receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le premier semestre 2020 et a fait le point sur ses activités pour le deuxième trimestre.