Celyad Oncology présentera une mise à jour de ses programmes CAR T allogéniques et autologues lors du 63ème ASH Annual Meeting and Exposition



• Deux abstracts seront présentés respectivement lors d’une session de présentation de poster pré-enregistrée et d’une session orale



Mont-Saint-Guibert, Belgique – Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq: CYAD), une société de biotechnologie de stade Clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T à base de lymphocytes T (Chimeric Antigen Receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd’hui que deux abstracts avaient été acceptés pour la présentation d’un poster et d’une session orale à la 63ème édition de l’American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and Exposition qui se tiendra à Atlanta en Géorgie et aussi en virtuel du 11 au 14 décembre 2021. Le poster portera sur le candidat CAR T allogénique anti-BCMA basé sur la technologie shRNA, CYAD-211, de la Société pour le Myélome Multiple récidivant/réfractaire (r/r MM). La session orale, quant à elle, se focalisera sur le candidat CAR T autologue, CYAD-02, de Celyad Oncology, basé sur le récepteur NKG2D pour la Leucémie Myéloïde Aiguë (AML et les Syndromes Myélodysplasiques (MDS). De plus, les abstracts seront publiés en ligne dans le numéro complémentaire du mois de novembre de la revue des experts, Blood.