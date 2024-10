Celyad Oncology Présentera au Congrès Annuel SITC 2024

Mont-Saint-Guibert, Belgique; 07 octobre, 2024, 18h00 CET - Celyad Oncology (Euronext: CYAD) (la “Société”), annonce aujourd'hui la présentation de deux posters lors de la 39e réunion annuelle de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC), qui se tiendra à Houston du 6 au 10 novembre 2024.





Détail des présentations de posters



• Abstract 262: PSMA/NKG2DL tandem CAR T-cells to overcome antigen heterogeneity and improve anti-tumor efficacy against prostate cancer. Présentation le samedi 9 novembre à la session de posters (Cellular Therapies)



• Abstract 1133: Efficient, safe and customizable modulation of multiple target genes in CAR T-cells through a miRNA-based shRNA platform. Présentation le vendredi 8 novembre à la session de posters (Immuno-Engineering)