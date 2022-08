Celyad Oncology présente ses Résultats Financiers pour le premier semestre de l’année 2022 et les récents événements marquants de son activité

• Le recrutement se poursuit dans le cadre de la Phase 1 de l’essai à doses croissantes, IMMUNICY-1, pour le principal produit candidat allogénique CAR T à base de shRNA, CYAD-211, pour le traitement du myélome multiple récidivant/réfractaire (MM r/r)

• La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a levé la mise en attente clinique du produit candidat allogénique CAR T, le CYAD-101, basé sur la molécule inhibitrice des cellules T (TIM) pour le cancer colorectal métastatique (mCRC).

• La Société prévoit de se concentrer davantage sur les collaborations liées au large portefeuille de propriété intellectuelle

• Une conférence téléphonique ainsi qu’un webcast sont prévus aujourd'hui, 5 août, à 14h00 CET / 8h00 AM ET