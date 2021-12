Celyad Oncology présente des mises à jour sur les programmes CAR-T basés sur la technologie ARNsh lors de la 63e assemblée et exposition annuelles de l’ASH

MONT-SAINT-GUIBERT, Belgique, le 13 décembre 2021 – Celyad Oncology SA (Euronext et Nasdaq : CYAD), une société spécialisée dans les biotechnologies en phase clinique et axée sur la découverte et le développement de traitements par lymphocytes T porteurs de récepteurs antigéniques chimériques (CAR-T) contre le cancer, a annoncé ce jour que les données provenant de l’essai de phase 1 CYCLE-1 de CYAD-02 sur le traitement de la leucémie myéloblastique aiguë (LMA) et du syndrome myélodysplasique (SMD) réfractaire ou en rechute (r/r), ainsi que l’essai de phase 1 IMMUNICY-1 sur le traitement du myélome multiple r/r ont été présentées lors de la 63e Assemblée et exposition annuelles de l’American Society of Hematology (ASH). Les données soutiennent le potentiel et la polyvalence de la technologie de l’ARN court d'épingle à cheveux ou ARNsh (shRNA, short hairpin RNA) non génétiquement modifié pour le développement de traitements CAR-T nouvelle génération.