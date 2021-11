Celyad Oncology présente des données précliniques sur le programme de thérapie allogénique CAR T et précise le concept de l'essai clinique KEYNOTE-B79 lors de la 36e réunion annuelle de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC)

MONT-SAINT-GUIBERT, Belgique, le 12 novembre 2021 – Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq : CYAD), une société de biotechnologie de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T à base de lymphocytes T (chimeric antigen receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui trois présentations poster sur les programmes de thérapie allogénique CAR T de la Société lors de la réunion annuelle de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) qui se tiendra physiquement et virtuellement à Washington DC du 10 au 14 novembre 2021.

« Avec ces présentations, nous démontrons comment nous continuons à mettre en œuvre notre vision stratégique pour développer des CAR-T différenciés de nouvelle génération en utilisant nos approches allogéniques sans modification génomique qui sont destinées à fournir de multiples avantages réels aux patients » : a déclaré David Gilham, PhD., Chief Scientific Officer de Celyad Oncology. « Nous pensons que nos cellules CAR T sont les seules cellules CAR T allogéniques actuellement évaluées dans des essais cliniques humains qui évitent de générer des cassures d'ADN double brin. Combinant l’approche shRNA multiplex et le renforcement des cellules par la sécrétion de cytokines, nous pensons que cette approche nous fournit une plate-forme dynamique pour la génération de futurs candidats allogéniques.»