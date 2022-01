Celyad Oncology Partage Ses Perspectives Pour 2022

• Les essais cliniques KEYNOTE-B79 et IMMUNICY-1, qui évaluent respectivement CYAD-101 et CYAD-211, les cellules CAR-T allogéniques candidates de l’entreprise, devraient générer des données clés tout au long de l’année 2022

• La technologie d’ARNsh exclusive et non génétique de l’entreprise a reçu une validation clinique en tant que nouvelle plateforme pour le développement de cellules CAR-T allogéniques nouvelle génération

• Le pipeline allogénique préclinique basé sur l’ARNsh continue à progresser avec la cellule CAR-T blindée candidate CYAD-203, qui exprime IL-18, ainsi qu’avec les programmes de découverte axés sur les engageurs brevetés de lymphocytes T ciblant les protéines TAG72 et GPC3

• Un placement privé de 32,5 millions de dollars a été récemment reçu d’une filiale du Fortress Investment Group pour financer la recherche et le développement de la filière CAR-T allogénique actuelle de l’entreprise

• Le 31 décembre 2021, l’entreprise a terminé son exercice annuel avec une position de trésorerie non auditée de 30 millions EUR (34 millions USD)