Celyad Oncology organise un R&D Day virtuel le 29 septembre

Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq : CYAD), une société de biotechnologie de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T à base de lymphocytes T (chimeric antigen receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui qu'elle organisera un webinaire R&D le mardi 29 septembre 2020 à 11h00 EDT.



Le programme fournira des informations sur les candidats CAR T allogéniques (ne faisant pas appel à l'édition du génome) de la société : CYAD-101 pour le cancer colorectal métastatique et CYAD-211 pour le myélome multiple récidivant / réfractaire, ainsi que sur la plateforme shRNA (petit ARN court en épingle à cheveux, ou short hairpin RNA en anglais) et son approche "all-in-one vector". Le Dr Richard Kim, professeur d'oncologie au Moffitt Cancer Center, discutera de l'immuno-oncologie et des traitements du cancer colorectal métastatique. Les membres de l'équipe de direction de Celyad Oncology présenteront les récents développements du pipeline de la société et aborderont les prochaines étapes concernant les autres candidats CAR T allogéniques de prochaine génération