Celyad Oncology fait le point sur les activités du quatrième trimestre 2023 et présente ses perspectives pour 2024

Mont-Saint-Guibert, Belgique; 16 janvier 2024, 22h01 CET - Celyad Oncology (Euronext: CYAD) (la “Société”), publie aujourd'hui une mise à jour de ses activités pour le quatrième trimestre fiscal 2023, ainsi que ses perspectives pour l’année 2024.



Michel Lussier, Chief Executive Officer par intérim de Celyad Oncology, a commenté : “2023 a été une année très importante pour Celyad Oncology, après les changements survenus en 2022. Notre équipe de recherche a fait des progrès remarquables pour élargir la gamme d'indications cancéreuses potentiellement ciblées par les cellules T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) et pour mieux combattre les principales limites des thérapies CAR T actuelles. Nous avons partagé de nouvelles données lors de plusieurs conférences scientifiques et commerciales tout au long de l'année, et nous avons également publié dans des revues scientifiques évaluées par les pairs à fort impact. Nous sommes impatients de voir l'impact de nos efforts pour libérer la puissance de notre propriété intellectuelle et rester à la pointe du développement des cellules CAR-T de nouvelle génération.”