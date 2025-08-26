Celyad Oncology : cessation des activités R&D et réduction des effectifs

(AOF) - Celyad Oncology a annoncé aujourd'hui qu'elle a décidé de cesser ses activités de recherche et développement (R&D) et de procéder à une réduction significative de ses effectifs R&D en raison de ressources de trésorerie limitées. Cette décision a été prise à la suite d’un examen approfondi des activités de la société, de ses ressources et résultats limitées, ainsi que de ses options stratégiques. Celyad continuera de concentrer ses efforts sur la gestion et l'octroi de licences pour son portefeuille de propriété intellectuelle.

La direction prévoit actuellement que les ressources de trésorerie existantes financeront ses activités jusqu'à la moitié du quatrième trimestre 2025.

Compte tenu de cette marge de manœuvre limitée, la société de biotechnologie continue d'évaluer ses options stratégiques, mais prévoit que des financements supplémentaires ou de nouvelles mesures de réduction des coûts seront probablement nécessaires pour soutenir la poursuite de ses activités.

La direction maintiendra une discipline rigoureuse sur la rationalisation des opérations et la maîtrise des coûts. Le groupe a également l'intention de céder ses actifs restants afin de se concentrer pleinement sur l'optimisation du potentiel de son portefeuille de propriété intellectuelle.