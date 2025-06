Celyad Oncology annonce une revue de sa stratégie d’entreprise

Mont-Saint-Guibert, Belgique; 24 juin 2025, 19h00 CET - Celyad Oncology (Euronext: CYAD) (la « Société » ou « Celyad ») annonce aujourd'hui qu’elle mène un examen complet des alternatives stratégiques possibles. Compte tenu de la situation financière actuelle de la Société et de l’état général du marché des biotechnologies, cette revue inclut désormais des potentielles cessions d’actifs, restructurations opérationnelles et organisationnelles, ainsi que des fusions ou regroupements d’entreprises éventuels, en plus de financements potentiels par cession publique ou privée d’actions, financement par emprunt ou financements provenant d’autres sources de capitaux, de partenariats et de licences d’actifs que la Société a évalués. L’évaluation est en cours et la Société souligne qu'aucune décision n'a été prise à ce jour. L'objectif de la Société est d'identifier la meilleure voie pour renforcer son bilan et maximiser la valeur pour ses actionnaires. Rien ne garantit que ce processus aboutisse à la conclusion d’une transaction par la Société ou à tout autre résultat stratégique.