Celyad Oncology annonce sa participation à plusieurs conférences en novembre 2020

Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq : CYAD), une société de biotechnologie de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T à base de lymphocytes T (chimeric antigen receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui que la société participera aux conférences suivantes en novembre 2020: Bryan, Garnier & Co. Virtual European Healthcare Conference, Jefferies Virtual London Healthcare Conference et SVB Leerink Oncology 1x1 Day ...