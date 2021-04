Celyad Oncology Annonce sa participation à plusieurs Conférences en avril 2021

Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq : CYAD), une société de biotechnologie de stade Clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapie cellulaire CAR T à base de lymphocytes T (Chimeric Antigen Receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui que la société participera aux conférences suivantes en avril 2021 :



Cell & Gene Meeting on the Mediterranean

Date : du 06 au 09 avril, 2021

Titre du Panel : "Alternative Cell Solutions For Oncology"

Participant au Panel : Filippo Petti, CEO de Celyad Oncology

Webcast du Panel : Disponible à la demande à partir du jeudi 08 Avril, sur le site web de la conférence

Présentation de la Société : Disponible à la demande à partir du Mardi 06 Avril sur le site web de la conférence



2021 Virtual Wells Fargo Biotech Corporate Access Day

Date : Jeudi, 08 avril 2021



Kempen & Co. Life Sciences Conference - European Cell, Gene & RNA

Date : Mercredi, 28 avril 2021