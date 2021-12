Celyad Oncology annonce le premier patient traité dans l’essai clinique KEYNOTE-B79 de Phase 1b

MONT-SAINT-GUIBERT, Belgique, le 15 décembre 2021 – Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq: CYAD),

une société de biotechnologie de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies

cellulaires CAR T à base de lymphocytes T (chimeric antigen receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé

aujourd'hui le premier patient traité dans l’étude clinique KEYNOTE-B79 de Phase 1b (NCT04991948).



KEYNOTE-B79 est une collaboration avec une filiale de MSD (dénomination commerciale de Merck & Co, Inc, Kenilworth, NJ, USA). L’étude clinique évaluera le principal candidat en développement de la société, CYAD-101, la thérapie cellulaire allogénique NKG2D CAR T basée sur la molécule inhibitrice du TCR (TIM), avec KEYTRUDA® (pembrolizumab), la thérapie anti-PD-1 de MSD, chez les patients atteints d'un cancer colorectal métastatique réfractaire (CRCm) et présentant une stabilité microsatellitaire (MSS, microsatellite stable) ou une capacité de réparation des mésappariements adéquate (pMMR, mismatch-repair proficient).