Celyad annonce une réduction de valeur non monétaire

Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad Oncology (Euronext & Nasdaq: CYAD) (la “Société”), une société de biotechnologie axée sur la découverte et le développement de technologies innovantes pour les thérapies à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T), a annoncé aujourd'hui une réduction de valeur non monétaire de son goodwill et ses actifs intangibles en oncologie.



Cette réduction de valeur provient du changement de la stratégie de la Société, qui s'est détournée du développement clinique, et du stade précoce de la mise en œuvre de la stratégie Celyad 2.0.



Compte tenu de cette incertitude, et conformément aux normes comptables, la Société devra comptabiliser une réduction de valeur complète sur la valeur résiduelle du goodwill, de la recherche et développement en cours et de la plateforme shRNA d'Horizon Discovery, résultant en une réduction de valeur non monétaire de 20,5 millions d’euros sur base statutaire et de 35,1 millions d’euros sur base consolidée pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.