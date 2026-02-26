Celsius s'envole après des résultats trimestriels positifs grâce à la demande de boissons énergisantes

26 février - ** Les actions du fabricant de boissons énergisantes Celsius Holding CELH.O augmentent de 16,4% à 58,91 $ avant le marché

** Les revenus du 4ème trimestre augmentent de 117% à 721,63 millions de dollars, contre 640,83 millions de dollars attendus par les analystes - données compilées par LSEG

** La croissance du chiffre d'affaires reflète les acquisitions du fabricant de boissons énergisantes Alani Nu en avril 2025 et de Rockstar Energy en août 2025, Alani Nu ayant bénéficié d'une augmentation des commandes après avoir intégré le système de distribution de PepsiCo PEP.O , selon la société

** Pepsico a augmenté sa participation dans CELH à 11% dans un accord de 585 millions de dollars l'année dernière, alors que la popularité des boissons énergisantes a augmenté parmi les jeunes consommateurs américains à la recherche d'alternatives faibles en calories et infusées de vitamines aux boissons traditionnelles à forte teneur en sucre

** Le bénéfice par action ajusté trimestriel de 26 cents de CELH a battu les attentes de 21 cents, aidé par la demande des consommateurs et les initiatives de réduction des coûts

** CELH a augmenté de ~74% en 2025