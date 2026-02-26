Celsius s'envole après des résultats trimestriels positifs grâce à la demande de boissons énergisantes

(Mises à jour)

26 février - ** Les actions du fabricant de boissons énergisantes Celsius Holding CELH.O augmentent de 17,2 % pour atteindre un plus haut de plus de quatre mois de 59,31 $

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre augmente de 117% pour atteindre 721,63 millions de dollars, contre 640,83 millions de dollars attendus par les analystes - données compilées par LSEG

** La croissance du chiffre d'affaires reflète les acquisitions du fabricant de boissons énergisantes Alani Nu en avril 2025 et de Rockstar Energy en août 2025, Alani Nu ayant bénéficié d'une augmentation des commandes après avoir intégré le système de distribution de PepsiCo PEP.O , selon la société

** PepsiCo a augmenté sa participation dans CELH à 11% dans le cadre d'une transaction de 585 millions de dollars l'année dernière, alors que la popularité des boissons énergisantes a augmenté parmi les jeunes consommateurs américains à la recherche d'alternatives hypocaloriques et vitaminées aux boissons à forte teneur en sucre

** Le bénéfice par action ajusté trimestriel de 26 cents de CELH a dépassé les attentes de 21 cents, aidé par la demande des consommateurs et les initiatives de réduction des coûts

** Compte tenu de la dynamique des marques Celsius et Alani Nu et de l'expansion des marges, Jon Andersen, analyste chez William Blair, s'attend à ce que le chiffre d'affaires croisse à un rythme bien supérieur aux normes de l'industrie des boissons

** CELH a augmenté de ~74% en 2025