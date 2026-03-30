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Celsius Holdings progresse après que la Deutsche Bank l'a relevé à "acheter"
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions du fabricant de boissons énergétiques Celsius Holdings CELH.O ont augmenté de 1% à 34,24 dollars

** Deutsche Bank relève l'action de "hold" à "buy"

** Le courtier s'attend à ce que la société continue de développer une franchise en pleine expansion, rentable et génératrice de liquidités dans la catégorie à forte croissance des boissons énergisantes

** 20 des 23 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 3 à "conserver"; leur prévision médiane est de 525 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~25% depuis le début de l'année

Valeurs associées

CELSIUS HLDGS
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