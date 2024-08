Cellnex confirme ses objectifs malgré un premier semestre dans le rouge

Le groupe Cellnex, leader européen des tours de télécommunication, a confirmé jeudi ses objectifs financiers pour 2024, malgré une lourde perte au premier semestre, liée en grande partie au processus de vente de ses actifs en Autriche.

( AFP / JOSEP LAGO )

Le groupe espagnol, qui a connu ces dernières années une ascension spectaculaire en multipliant les acquisitions, au détriment de sa dette financière, a essuyé une perte nette de 418 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année.

Ce chiffre est plus de deux fois supérieur aux 196 millions d'euros perdus durant le premier semestre 2023 par le géant des "Telcos", dont le modèle repose sur la location de pylônes de télécommunication aux opérateurs téléphoniques.

Selon Cellnex, cette évolution défavorable s'explique en grande partie à la future vente de ses tours de communication en Autriche, qui a conduit à comptabiliser ces actifs en dehors des résultats de l'entreprise.

Cette vente fait en effet l'objet de "négociations avancées", Cellnex ayant reçu plusieurs "offres fermes", précise dans un communiqué le géant espagnol, qui évalue ces actifs à 265 millions d'euros.

Sur les six premiers mois de l'année, l'activité commerciale du groupe est de fait restée dynamique, avec un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 1,92 milliards d'euros et un Ebitda en hausse de 8%, à 1,11 milliard.

"Nos principaux indicateurs organiques reflètent un premier semestre solide", assure ainsi le directeur exécutif du groupe, Marco Patuano, pour qui l'entreprise "avance à bon rythme" sur le chemin de son virage stratégique.

Dans son communiqué, le groupe indique ainsi confirmer ses objectifs pour 2024, avec un chiffre d'affaires compris entre 3,85 et 3,95 milliards d'euros, et un Ebitda compris entre 3,15 et 3,25 milliards d'euros.

Le géant espagnol, ex-filiale du gestionnaire d'autoroutes espagnol Abertis, s'est imposé en dix ans comme un acteur incontournable de la téléphonie mobile en multipliant les opérations financières de grande ampleur, notamment en France.

Mais sa frénésie d'achat a entraîné une forte hausse de sa dette financière, ce qui a conduit le groupe, qui n'a plus dégagé de bénéfices depuis 2017, à engager l'an dernier un changement de cap basé sur une "consolidation" de ses activités.

Le groupe a ainsi cédé à l'automne 49% de sa filiale Cellnex Nordics pour 730 millions d'euros. Il a également vendu en mars ses actifs en Irlande à son concurrent américain Phoenix Tower International (PTI) pour 971 millions d'euros.