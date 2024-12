Cellectis: tirage de la tranche C du contrat avec la BEI information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 13:28









(CercleFinance.com) - Cellectis annonce le tirage de la dernière tranche de cinq millions d'euros dans le cadre du contrat de crédit d'un montant total maximum de 40 millions d'euros conclu avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) en décembre 2022.



Cette tranche C devrait être décaissée par la BEI d'ici au 18 décembre. La société de biotechnologies prévoit d'utiliser ce financement afin de développer son portefeuille de produits candidats UCART allogéniques, UCART22 et UCART20x22.



Comme condition au décaissement de la tranche C, Cellectis a émis 611.426 bons de souscription d'actions au profit de la BEI, chaque BSA permettant à la BEI de souscrire une action ordinaire au prix de 1,70 euro.





Valeurs associées CELLECTIS 1,87 EUR Euronext Paris +0,65%