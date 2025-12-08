 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 086,19
-0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cellectis publie des données encourageantes d'un essai clinique de phase 1
information fournie par AOF 08/12/2025 à 09:16

(AOF) - Cellectis a présenté des données encourageantes issues d’un essai clinique de phase 1 évaluant le produit candidat éti-cel destiné à des patients atteints de lymphome non Hodgkinien en rechute ou réfractaire, après au moins deux lignes de traitement. La société de biotechnologie a révélé des résultats préliminaires montrant un taux de réponse globale de 88%, et un taux de réponse complète de 63%.

Elle explique en outre, " que des données supplémentaires in vivo suggèrent qu'un apport exogène d'interleukine-2 à faible dose pourrait amplifier de façon significative l'expansion et la persistance des cellules CAR-T, améliorant potentiellement leur efficacité sans accroître la toxicité ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

CELLECTIS
4,2800 EUR Euronext Paris +3,88%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank