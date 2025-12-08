Cellectis publie des données encourageantes d'un essai clinique de phase 1

(AOF) - Cellectis a présenté des données encourageantes issues d’un essai clinique de phase 1 évaluant le produit candidat éti-cel destiné à des patients atteints de lymphome non Hodgkinien en rechute ou réfractaire, après au moins deux lignes de traitement. La société de biotechnologie a révélé des résultats préliminaires montrant un taux de réponse globale de 88%, et un taux de réponse complète de 63%.

Elle explique en outre, " que des données supplémentaires in vivo suggèrent qu'un apport exogène d'interleukine-2 à faible dose pourrait amplifier de façon significative l'expansion et la persistance des cellules CAR-T, améliorant potentiellement leur efficacité sans accroître la toxicité ".

