Cellectis présentera de nouvelles données au congrès de l'ASH
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 16:02
Le premier poster doit consister en une mise à jour du développement du produit candidat éti-cel (UCART20x22), un CAR-T allogénique ciblant deux antigènes, actuellement évalué dans un essai clinique de phase 1 destiné aux patients atteints de lymphome non hodgkinien (LNH) en rechute ou réfractaire.
Cellectis avait déjà dévoilé par le passé des données préliminaires montrant que le médicament avait permis un taux de réponse globale (ORR) encourageant de 86% ainsi qu'un taux de réponse complète (CR) de 57%, puisque quatre patients sur sept ont atteint une réponse complète.
La présentation de l'ensemble des données de phase 1 est toujours attendue en 2026.
Le deuxième poster doit présenter le niveau de corrélation entre l'exposition à l'alemtuzumab et la profondeur de la réponse chez les patients difficiles à traiter ayant été traité avec le produit candidat lasmé-cel (UCART22), au cours de l'essai clinique de phase 1 évaluant un CAR-T allogénique ciblant l'antigène CD22, dans la leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) en rechute ou réfractaire.
D'après la biotech, ces résultats permettent d'identifier un seuil d'exposition à l'alemtuzumab au-delà duquel les chances d'obtenir une réponse complète ou une réponse complète avec récupération hématologique incomplète (CR/CRi) sont accrues, sans augmentation de la toxicité.
Dans le cadre de cette indication, le recrutement de son étude pivotale de phase 2 est prévu d'ici à la fin de l'année.
A la Bourse de Paris, l'action Cellectis cédait 3,5% lundi, mais affichait une hausse de l'ordre de 82% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|2,9900 EUR
|Euronext Paris
|-3,08%
