Cellectis: perte semestrielle réduite, le titre monte

(CercleFinance.com) - L'action Cellectis navigue à contre-courant du marché parisien mardi matin suite la publication de résultats semestriels marqués par une réduction des pertes de la société biopharmaceutique.



Vers 10h00, le titre progresse de plus de 3% alors que le SBF 120 oscille autour de l'équilibre.



Le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés sur les six premiers mois de l'année se sont élevés à 5,6 millions de dollars, contre 6,5 millions de dollars pour les six premiers mois 2022.



L'entreprise, spécialisée dans les produits thérapeutiques d'immunothérapies allogéniques fondées sur les cellules CAR-T explique ce repli par la disparition de paiements d'étape reçus de l'américain Cytovia Therapeutics en 2022.



Parallèlement, ses frais de recherche et développement (R&D) ont diminué à 43,2 millions de dollars sur les six premiers mois de l'année, contre 52,2 millions un an plus tôt.



En outre, ses frais administratifs et commerciaux ont baissé à 8,9 millions de dollars contre 10,9 millions pour les six premiers mois 2022.



En conséquence, la perte nette ajustée attribuable aux actionnaires de Cellectis s'est réduite à 36,7 millions de dollars sur le semestre, comparativement à une perte de 45,5 millions de dollars pour les six premiers mois 2022.



Au 30 juin 2023, Cellectis disposait de 89 millions de dollars en trésorerie, équivalents de trésorerie et comptes de trésorerie bloquée consolidés, contre 95 millions au 31 décembre 2022.