Cellectis: le titre remonte après des chiffres préliminaires

(CercleFinance.com) - L'action Cellectis s'inscrit en hausse vendredi à la Bourse de Paris suite à la publication par la société biopharmaceutique de ses résultats préliminaires au titre du deuxième trimestre.



Vers 12h00, le titre progresse de 2% alors que le SBF 120 progresse au même moment de 0,5%. Il accuse encore un repli de l'ordre de 9% depuis le début de l'année.



Dans un communiqué, la biotech indique que sa situation de trésorerie atteignait 89 millions de dollars au 30 juin, représentant un horizon de trésorerie jusqu'au troisième trimestre 2023.



Cellectis - qui prévoit de publier ses résultats financiers de deuxième trimestre 'dans les prochains jours' - évoque cependant un environnement de marché 'incertain' pour les entreprises de thérapies cellulaires et géniques.





Valeurs associées CELLECTIS Euronext Paris +1.28%