CAC 40
8 042,71
+1,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cellectis, emeis, Vallourec ... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 10/11/2025 à 09:16

(AOF) - Airbus

Satair (Airbus) a annoncé la signature d'un accord en vue de l'acquisition d'Unical Aviation, une société spécialisée dans la fourniture de pièces et composants aéronautiques d'occasion en état de service (USM). Cette acquisition inclut également sa filiale ecube, reconnue pour son expertise internationale dans les services de stockage, de démantèlement et de transition d'aéronefs. L'acquisition comprend les sept sites opérationnels et bureaux d'Unical et d'ecube en Amérique du Nord, en Espagne et au Royaume-Uni, qui ont réalisé un chiffre d'affaires combiné de 298 millions de dollars en 2024.

Cellectis

Cellectis a annoncé qu'au 30 septembre 2025, sa trésorerie et équivalents s'élevait à 225 millions de dollars, contre 264 millions de dollars au 31 décembre 2024. Avec ces fonds, la société de biotechnologie estime qu'elle peut financer ses activités jusqu'au second semestre 2027. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation ont atteint 67,4 millions de dollars, contre 34,1 millions de dollars un an plus tôt.

Eiffage

Eiffage Concessions, filiale d'Eiffage, a signé un contrat avec la Régie des Bâtiments et le Service Public Fédéral Justice (SPF Justice) pour le marché DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) du futur établissement pénitentiaire de Vresse-sur-Semois en Wallonie, en Belgique. Le montant global de l'investissement s'élève à 171 millions d'euros pour ce bâtiment d'une superficie totale de 39 000 mètres carrés, qui disposera d'une capacité de 312 place, dont 284 en sécurité moyenne et 28 en sécurité restreinte. La mise à disposition du bâtiment est prévue pour 2029.

emeis

emeis, avec ses principaux partenaires bancaires et des investisseurs financiers, ont arrêté les termes d'un accord de principe portant sur le refinancement de la dette bancaire d'emeis SA et ses filiales Niort 94 et Niort 95, sous réserve de l'obtention de l'ensemble des accords des comités de crédit des institutions concernées et de finalisation de la documentation contractuelle.

Genfit

Genfit,société biopharmaceutique engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, annonce la signature d'un accord avec EVerZom afin d'étendre ses recherches dans la décompensation aiguë sur cirrhose (ACLF) grâce à une technologie de médecine régénérative basée sur les exosomes.

GenSight Biologics

GenSight Biologics, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et les troubles du système nerveux central, a annoncé avoir réalisé avec succès une levée de fonds de près de 2 millions d'euros, souscrit par deux investisseurs qui étaient actionnaires de la Société : Invus et Alumni Capital LP.

Hexaom

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires d'Hexaom a reculé de 6,5%, pour s'installer à 136,6 millions d'euros. A périmètre et change constant, les revenus affichent un repli de 13,8%. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'est affaissé de 21,35%, à 442,9 millions d'euros. Pour l'ensemble de l'exercice, à périmètre non constant, le spécialiste de la construction de maison, de la rénovation et de l'accession en France, vise un chiffre d'affaires en repli de 10 à 15%, sous réserve notamment du rythme d'ouverture des chantiers du quatrième trimestre.

Innate Pharma

Innate Pharma a annoncé que la FDA a finalisé la revue du protocole de l'essai confirmatoire de Phase 3 de lacutamab dans les lymphomes T cutanés (LTC) sans commentaires supplémentaires, autorisant ainsi le démarrage de l'étude.

Legrand

Legrand a dévoilé la signature d'un contrat avec un prestataire de services d'investissement afin de procéder au rachat d'un maximum de 500 000 de ses propres actions, soit environ 0,19% du capital. Ces opérations pourront être effectuées entre le 10 novembre et le 30 décembre prochain. Les titres acquis seront principalement alloués à la livraison de plans d'action de performance qui viendront à échéance.

Roctool

Roctool a annoncé un projet d'augmentation de capital d'un montant de 1,4 million d'euros. Le spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement par induction pour les plastiques et composites va effectuer cette opération auprès de Po Quan Holdings, une société de droit singapourien pour 1,2 million d'euros, ainsi que d'un investisseur institutionnel français.

Vallourec

Vallourec, spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce un investissement de 48 millions de dollars pour étendre ses activités à Youngstown, dans l'Etat d'Ohio, aux Etats-Unis. Cette initiative stratégique s'inscrit dans un engagement plus large en faveur de sa production aux Etats-Unis, avec plus de 1,5 milliard de dollars investis au cours des 15 dernières années

Valeurs associées

AIRBUS
210,9000 EUR Euronext Paris +1,37%
CELLECTIS
3,2300 EUR Euronext Paris +12,94%
EIFFAGE
108,4500 EUR Euronext Paris +0,74%
EMEIS
13,9500 EUR Euronext Paris +8,64%
GENFIT
3,5620 EUR Euronext Paris +4,03%
GENSIGHT BIOLOGICS
0,1224 EUR Euronext Paris -5,85%
HEXAOM
30,0000 EUR Euronext Paris -0,99%
INNATE PHARMA
1,7320 EUR Euronext Paris +13,65%
LEGRAND
131,5500 EUR Euronext Paris +1,31%
VALLOUREC
16,6050 EUR Euronext Paris -0,03%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 10/11/2025 à 09:16:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

