La Banque d’Angleterre maintient ses taux, cap sur le budget
10/11/2025

AMUNDI

AMUNDI

Licenciements dans le secteur privé aux Etats-Unis, baisse des ventes au détail dans la zone euro, recul des exportations chinoises en octobre… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Lors de sa réunion de novembre, la BoE a maintenu ses taux directeurs à 4 %. Les décideurs politiques ont souligné que l'inflation globale commence à décélérer, favorisée par une politique monétaire restrictive, un ralentissement du marché du travail et un recul de l'inflation des services. La probabilité d'atteindre l'objectif d'inflation de 2 % est maintenant plus incertaine et le risque que la faiblesse de la demande fasse chuter l'inflation en dessous de 2 % a augmenté.

Nous anticipons une baisse de taux en décembre et 2 autres en 2026, bien que les prochaines décisions puissent être prises en fonction des données macroéconomiques. En outre, nous anticipons un ralentissement de la croissance économique l'année prochaine en raison des pressions intérieures et du resserrement budgétaire. Nous pensons que l'élaboration du prochain budget pourrait être difficile pour la chancelière de l'Échiquier, Rachel Reeves. Elle devra peut-être tenir compte des coûts d'emprunt élevés du gouvernement, du recul de la productivité et des pressions économiques mondiales.

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :

