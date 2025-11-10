Abdeslam pas mis en cause dans un projet d'attentat, selon la DGSI et ses avocats

Céline Berthon, la directrice générale de la DGSI, à Saint-Ouen, le 11 mars 2025 ( POOL / Yoan VALAT )

La directrice générale de la sécurité intérieure Céline Berthon a affirmé lundi sur RTL que Salah Abdeslam "n'était pas mis en cause dans un projet d'attentat", une information martelée aussi par les avocats du seul membre vivant des commandos meurtriers du 13 novembre 2015.

Salah Abdeslam est une "figure très symbolique (...), c'est le seul survivant des commandos des attentats du 13 novembre. Aujourd'hui, il n'est pas mis en cause dans un projet d'attentat", a assuré Mme Berthon.

C'est "un individu qui demeure radicalisé et convaincu de l'idéologie mortifère", a-t-elle poursuivi.

Condamné à la perpétuité incompressible et incarcéré à la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) pour sa participation à ces attentats, Salah Abdeslam avait été placé mardi en garde à vue, avant qu'elle ne soit levée le jour-même, dans une enquête ouverte en janvier 2025 portant sur la détention illicite d'un objet en détention, une clé USB.

Dans cette enquête, trois personnes sont en garde à vue dont la compagne de Salah Abdeslam.

Interrogée sur le profil de cette femme, Mme Berthon a répondu qu'elle faisait "l'objet d'investigations". "Ce type de profil fait partie de nos cibles", a-t-elle ajouté.

En cette semaine de commémoration des dix ans des attentats du 13 novembre, qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis, et des centaines de blessés, Céline Berthon a affirmé qu'il n'y avait "pas de menace concrète identifiée pour le 13 novembre" prochain.

"A ce stade, Salah Abdeslam n'est en aucune manière soupçonné par la justice d'être impliqué de près ou de loin dans un quelconque projet criminel", ont aussi affirmé dans un communiqué ses avocats face "au déchaînement de désinformation qui (les) conduit à faire ici une mise au point".

Dans ce document signé par Me Olivia Ronen, Benoît David, Martin Vettes, Delphine Paci et Harold Sax, il est affirmé qu'"à ce jour, Salah Abdeslam n'est pas poursuivi, encore moins condamné" dans ce dossier. "Aussi, et plus que jamais, la présomption d'innocence doit s'appliquer."

"L'enquête préliminaire suit son cours. Il apparaît qu'aucune clé USB n'a été retrouvée, que Salah Abdeslam n'a plus de liens avec son ex-compagne depuis avril dernier", ont ajouté les conseils.

Les avocats s'étonnent de la "temporalité (qui) ne peut qu'interroger" entre l'ouverture de l'enquête préliminaire, "en janvier 2025", et les gardes à vue mardi et vendredi dernier de leur client, "soit une semaine avant les commémorations des attentats du 13 novembre 2015".

Ils critiquent les "très nombreux médias, personnalités politiques et même professionnels du droit" qui présenteraient Salah Abdeslam "non seulement comme coupable d'avoir recelé une clé USB mais aussi d'avoir fomenté un attentat".

"Alors que s'ouvre une semaine de souvenir qui devrait appeler chacun à la dignité, nos pensées vont vers toutes les victimes des attentats du 13 novembre 2015", concluent ces cinq avocats.

