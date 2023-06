Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cellectis: de nouvelles données dans la leucémie information fournie par Cercle Finance • 12/06/2023 à 12:33









(CercleFinance.com) - Cellectis a présenté ce week-end des données cliniques actualisées d'un essai clinique qui soutiennent la sécurité et l'efficacité de son candidat UCART22 chez des patients atteints de leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B (LLA-B) en rechute ou réfractaire, lourdement traités.



Dans le détail, un patient ayant échoué à quatre lignes de traitement antérieures, y compris la chimiothérapie, a obtenu une réponse complète (CR) négative à la maladie résiduelle minimale (MRD) pendant plus de 90 jours après l'administration du produit.



Un autre patient ayant échoué à quatre lignes de traitement antérieures a lui obtenu une réponse complète MRD négative avec une récupération incomplète (CRi) consolidée avec les injections de lymphocytes du donneur (DLI), et toujours en CRi MRD négative au cours des sept mois précédant le 31 décembre 2022.



Enfin, un patient ayant échoué à trois lignes de traitement antérieures a obtenu un état morphologique sans leucémie (MLFS) MRD négatif jusqu'au 114ème jour.





