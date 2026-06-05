Celanese va fermer son usine en Corée du Sud et délocaliser sa production en Chine et en Inde

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Le fabricant américain de produits chimiques de spécialité Celanese CE.N a annoncé jeudi qu'il fermerait son usine de matériaux techniques située à Ulsan, en Corée du Sud, et transférerait sa production vers des sites en Chine et en Inde dans le cadre de ses efforts de rationalisation de ses activités.

La société a indiqué que la production sur le site d'Ulsan cesserait immédiatement, les volumes étant transférés vers ses installations de Nanjing et Shenzhen en Chine et de Silvassa en Inde, dans le but de réduire les coûts.

Cette annonce intervient alors que les entreprises chimiques sont confrontées à une demande inégale et à une pression sur leurs marges, en particulier sur les marchés finaux de l'industrie et de l'automobile, ce qui les incite à rationaliser leurs capacités.

Les perturbations de l'approvisionnement suite au conflit avec l'Iran ont resserré les marchés mondiaux des produits chimiques, poussant les prix des plastiques et des polymères à des niveaux jamais vus depuis plusieurs années.

En mars, Celanese a augmenté ses prix pour une gamme de matériaux techniques , invoquant des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale.