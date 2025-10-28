Celanese va cesser ses activités sur le site de Lanaken et licencier 160 personnes

L'entreprise chimique Celanese CE.N a déclaré mardi qu'elle prévoyait de cesser les activités de son usine d'étoupe d'acétate à Lanaken, en Belgique, au cours du second semestre 2026 et de licencier environ 160 employés sur le site.

L'industrie chimique est confrontée à une faible demande et à des coûts d'intrants élevés, en particulier en Europe, où un environnement réglementaire difficile a incité les entreprises à repenser leurs stratégies.

L'augmentation rapide de la production chinoise d'éthylène, un élément constitutif de nombreux produits chimiques, devrait encore faire baisser les prix mondiaux ( ) et peser sur les fabricants américains et européens.

Au début de l'année, LyondellBasell LYB.N et Covestro ont décidé de fermer définitivement certaines de leurs unités sur le site de Maasvlakte aux Pays-Bas.

Celanese a déclaré que l'étoupe d'acétate, utilisée dans les filtres à cigarettes et la production textile, a été confrontée à des défis tels que la baisse de la demande et l'incertitude croissante de l'environnement réglementaire.

L'entreprise a déclaré qu'elle s'attendait à enregistrer des dépenses, à l'exclusion des coûts de licenciement des employés, entre 70 et 90 millions de dollars, à la suite de la fermeture envisagée.

"Le projet de fermeture est également influencé par la nécessité d'optimiser la structure des coûts de l'entreprise, en particulier à la lumière des coûts d'énergie et d'exploitation comparativement élevés associés au site de Lanaken", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

En mai, le fabricant de produits chimiques a également déclaré qu'il prévoyait de céder son segment électronique, Micromax, un fournisseur d'encres et de pâtes électroniques conçues pour l'électronique de haute performance, alors que la société cherche à générer des liquidités et à réduire sa dette.