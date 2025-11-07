Celanese bondit après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions du fabricant de produits chimiques spécialisés Celanese CE.N augmentent de 10,6 % à 39,95 $

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 1,34 $ au troisième trimestre, dépassant les estimations de 1,22 $ -LSEG data

** La société déclare qu'elle reste sur la bonne voie pour générer un flux de trésorerie disponible de 700 à 800 millions de dollars en 2025

** La société de courtage Baird déclare que la forte exécution interne de CE par le biais de la réduction des coûts et de l'optimisation du fonds de roulement la place en position d'atteindre son objectif de FCF, tout en assurant la stabilité malgré les défis économiques mondiaux.

** Cependant, les revenus du T3 de 2,42 milliards de dollars sont inférieurs aux estimations de 2,51 milliards de dollars

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour le quatrième trimestre également inférieur aux estimations

** Six des 17 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, neuf à "conserver" et deux à "vendre" ou plus bas; leur estimation médiane est de 51 $

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a chuté de 47,8 % depuis le début de l'année