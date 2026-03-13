Celanese augmente les prix des métaux techniques dans un contexte de perturbation de la chaîne d'approvisionnement

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Celanese Corp CE.N a déclaré vendredi qu'elle avait augmenté les prix d'une gamme de produits de matériaux d'ingénierie en réponse à divers facteurs, y compris les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale.