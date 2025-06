Cegedim: transfert vers Euronext Growth approuvé en AG information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 07:08









(CercleFinance.com) - Cegedim annonce que son projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (compartiment B) vers le système multilatéral Euronext Growth Paris a été approuvé par son assemblée générale vendredi.



Le conseil d'administration a ensuite décidé de mettre en oeuvre ce transfert: dans les prochains jours, la société déposera une demande de radiation des titres d'Euronext Paris et de leur admission concomitante sur Euronext Growth.



La réalisation d'un tel transfert permettrait à Cegedim de redonner de la visibilité et de l'attractivité à son titre, qui se trouverait ainsi parmi les 30 premières capitalisations d'Euronext Growth, tout en lui apportant certains allègements règlementaires.





Valeurs associées CEGEDIM 10,600 EUR Euronext Paris -1,40%