Cegedim, Sodexo, Airbus... les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - Airbus

Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de septembre 2025. Le groupe aéronautique a ainsi livré 73 avions commerciaux à 41 clients. Depuis le début de l'année 2025, le nombre de livraisons s'élève à 507 appareils pour 79 clients. Le nombre de commandes brutes en septembre s'est élevé à 10, pour un total de 610 depuis le début de l'année 2025. Airbus vise environ 820 livraisons d'avions commerciaux en 2025.

Bluelinea

Le spécialiste de la silver économie précisera ses résultats du premier semestre.

Cogra

Le chiffre d'affaires de Cogra au premier trimestre de son exercice 2025/2026 progresse de 16,5% à 9,9 millions d'euros sur un an. Le groupe signe ainsi un retour d'une croissance à deux chiffres. Sur cette période à la saisonnalité généralement faible, les ventes ont été portées par une demande soutenue, tant chez les particuliers que dans le collectif et le tertiaire. Avec la normalisation progressive du marché, Cogra a abordé cet exercice sur des bases assainies : stabilisation des prix, volumes de granulés en hausse, stocks revenus à un niveau de référence et endettement fortement réduit.

Sodexo

Le conseil d'administration de Sodexo a annoncé la nomination de Thierry Delaporte au poste de directeur général du groupe. Il prendra son poste le 10 novembre prochain. Dans le cadre de cette évolution de gouvernance, la fonction de présidente du conseil d'administration sera dissociée de celle de directeur général. Sophie Bellon, directrice générale jusqu'au 10 novembre, exercera la fonction de présidente non-exécutive du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administratrice et assurera la transition avec Thierry Delaporte.

Sopra Steria

Le conseil d'administration de Sopra Steria a pris acte de la décision de Cyril Malargé de quitter ses fonctions de directeur général pour poursuivre une nouvelle opportunité. Le processus de désignation d'un nouveau directeur général a déjà été lancé et la transition sera assurée par une équipe resserrée autour du directeur des opérations du groupe.

SpineGuard

La société qui déploie sa technologie de guidage chirurgical en temps réel publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vergnet

Le groupe Vergnet spécialisé dans les énergies renouvelables (éolien, solaire, solutions hybrides) a conclu un contrat de distribution tripartite avec Sunman Energy et Innotec. Ces deux groupes ont confié à Vergnet l'exclusivité de la distribution en France des panneaux photovoltaïques souples développés et fabriqués par Sunman Energy. Aucun détail financier n'a été divulgué sur ce contrat. Vergnet assurera la mise en place d'un réseau de formation et d'accompagnement sur ce produit, dédié aux installateurs et partenaires.

Wallix

L'éditeur de logiciels de cybersécurité signalera ses résultats du premier semestre.