OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 054,00
+0,96%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cegedim, Sodexo, Airbus... les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris
information fournie par AOF 08/10/2025 à 18:22

(AOF) - Airbus

Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de septembre 2025. Le groupe aéronautique a ainsi livré 73 avions commerciaux à 41 clients. Depuis le début de l'année 2025, le nombre de livraisons s'élève à 507 appareils pour 79 clients. Le nombre de commandes brutes en septembre s'est élevé à 10, pour un total de 610 depuis le début de l'année 2025. Airbus vise environ 820 livraisons d'avions commerciaux en 2025.

Bluelinea

Le spécialiste de la silver économie précisera ses résultats du premier semestre.

Cogra

Le chiffre d'affaires de Cogra au premier trimestre de son exercice 2025/2026 progresse de 16,5% à 9,9 millions d'euros sur un an. Le groupe signe ainsi un retour d'une croissance à deux chiffres. Sur cette période à la saisonnalité généralement faible, les ventes ont été portées par une demande soutenue, tant chez les particuliers que dans le collectif et le tertiaire. Avec la normalisation progressive du marché, Cogra a abordé cet exercice sur des bases assainies : stabilisation des prix, volumes de granulés en hausse, stocks revenus à un niveau de référence et endettement fortement réduit.

Sodexo

Le conseil d'administration de Sodexo a annoncé la nomination de Thierry Delaporte au poste de directeur général du groupe. Il prendra son poste le 10 novembre prochain. Dans le cadre de cette évolution de gouvernance, la fonction de présidente du conseil d'administration sera dissociée de celle de directeur général. Sophie Bellon, directrice générale jusqu'au 10 novembre, exercera la fonction de présidente non-exécutive du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administratrice et assurera la transition avec Thierry Delaporte.

Sopra Steria

Le conseil d'administration de Sopra Steria a pris acte de la décision de Cyril Malargé de quitter ses fonctions de directeur général pour poursuivre une nouvelle opportunité. Le processus de désignation d'un nouveau directeur général a déjà été lancé et la transition sera assurée par une équipe resserrée autour du directeur des opérations du groupe.

SpineGuard

La société qui déploie sa technologie de guidage chirurgical en temps réel publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vergnet

Le groupe Vergnet spécialisé dans les énergies renouvelables (éolien, solaire, solutions hybrides) a conclu un contrat de distribution tripartite avec Sunman Energy et Innotec. Ces deux groupes ont confié à Vergnet l'exclusivité de la distribution en France des panneaux photovoltaïques souples développés et fabriqués par Sunman Energy. Aucun détail financier n'a été divulgué sur ce contrat. Vergnet assurera la mise en place d'un réseau de formation et d'accompagnement sur ce produit, dédié aux installateurs et partenaires.

Wallix

L'éditeur de logiciels de cybersécurité signalera ses résultats du premier semestre.

Valeurs associées

AIRBUS
205,3000 EUR Euronext Paris +1,41%
BLUELINEA
0,6300 EUR Euronext Paris +5,00%
CEGEDIM
10,6000 EUR Euronext Paris -0,47%
COGRA
5,7600 EUR Euronext Paris +23,87%
SODEXO
53,8000 EUR Euronext Paris +1,03%
SOPRA STERIA
146,3000 EUR Euronext Paris +0,34%
SPINEGUARD
0,1840 EUR Euronext Paris +22,67%
VERGNET
0,0002 EUR Euronext Paris 0,00%
WALLIX GROUP
26,8000 EUR Euronext Paris +5,93%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 08/10/2025 à 18:22:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

