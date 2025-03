Cegedim: renouvellement d'une reconnaissance information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 10:20









(CercleFinance.com) - Cegedim Business Services, filiale du groupe Cegedim spécialiste des solutions digitales pour les fonctions finance, achats et RH, annonce le renouvellement de sa reconnaissance ISAE 3402 Type II.



'Cette certification internationale atteste de la robustesse et de l'efficacité de son dispositif de contrôle interne, confirmant ainsi son engagement envers ses clients en matière de sécurisation et de fiabilisation des processus', affirme-t-elle.



Cette reconnaissance ISAE 3402 Type II repose sur un processus rigoureux d'évaluation mené sur une année complète, chaque activité ayant été scrupuleusement analysée et auditée par un organisme indépendant.





