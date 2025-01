Cegedim rate son objectif de croissance annuelle

AOF - EN SAVOIR PLUS

Pour le groupe, cette situation "ne devrait pas remettre en cause la tendance attendue pour le résultat opérationnel courant, qui devrait continuer à progresser". "Des ajustements non-cash significatifs sont attendus, en lien avec la déconsolidation d'INPS", précise-t-il.

(AOF) - Cegedim annonce un chiffre d’affaires annuel de 654,5 millions d’euros, en croissance organique de 4,7 %. Le spécialiste du numérique en santé précise que son chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2024 ressortit à de 178,7 millions d’euros en croissance organique de 5,9 %, et que toutes les divisions opérationnelles contribuent positivement à la croissance lors de ce dernier trimestre. La croissance organique du chiffre d’affaires 2024 s’établit légèrement en deçà du bas de la fourchette annoncée de 5 % à 8 % par rapport à 2023, relève le groupe.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.